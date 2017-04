12 mije aplikimet e ndihmes ekonomike

Pak dite perpara afatit te miratimit te skemes se re te ndihmes ekonomike nga Ministria e Mireqenies sociale, deri me tani ne qarkun e Shkodres kane aplikuar rreth 12 mije familje pa te ardhura te mjaftueshme te cilet duan te perfitojne nga kjo skeme.

Tani jemi ne fazen kur Drejtoria Rajonale e sherbimit social do te beje verifikimin e aplikimeve se kush do te perfitoje ndihme ekonomike thote Tula.

Pjese e perfitimeve per marrjen e ndihmes ekonomike mund te jene familjet pa te ardhura ose me te ardhura te pamjaftueshme, jetimet te cilet nuk jane ne institucione, prinderit e femijeve te lindur trinjake e me shume, viktimat e trafikimit, viktimat e dhunes ne marrdhenie familjare dhe femije te vendosur ne sherbimin e kujdestarise.