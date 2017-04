Vllaznia është Vllazni!

Pasi ndali Kukësin në transfertë, Vllaznia bën të njëjtën gjë me Partizanin duke mbyllur përfundimisht aludimet për aleancën e mundshme mes tyre. Ndeshja e luajtur mbrëmjen e së dieles në stadiumin “Loro Boriçi” përfundoi 1-1, rezultat ky me rastet dhe mundësitë që iu krijuan Vllaznisë, ajo mund të dilte edhe me tre pikë nga kjo ndeshje. Por sidoqoftë, barazimi që konsiderohet fitore në rastin konkret bën që kreu përsëri të ndryshojë. Nëse një javë më parë kuqeblutë zbriten kuksianët nga froni duke ia dhënë këtë mundësi Partizanit, këtë herë bënë të njëjtën gjë duke përmbysur përsëri situatën në krye. Këtë radhë është Kukësi që i gëzohet barazimit të Vllaznisë, por në të njëjtën kohë jo pak edhe Skenderbeu që tashmë e sheh veten në distancë tre pikësh nga rivalët që kryesojnë me pikë të barabarta. Referuar ndeshjes në fjalë, edhe pse me shumë mungesa në formacionin e parë, Vllaznia luajti fort dhe më së shumti ndershëm duke i dhënë një kuundërshtarit, i cili kishte ardhur në Shkodër vetem me objektiv fitoren. Pasi pjesa e parë u mbyll në barazim pa gola, në të dytën skuadrat lëshuan të gjitha bateritë për ta fituar ndeshjen e cila për të dyja ekipet kishte vlerë për objektivat e tyre. Në minutën e 76-të ishte Rubin Hebaj ai që do të kalonte Vllazninë në avantazh duke shtangur skuadrën e kuqe. Talenti shkodran shfrytëzoi në maksimum rastin e krijuar duke kaluar të tijtë në avantazh dhe duke bërë që tifozëria shkodranë të kalojë në delir. Ndërkohë, reagimi i Partizanit do të ishte i menjëhershëm. Në minutën e 80-të Kaleb Ekuban do të barazonte shifrat për të rihapur edhe njëherë ndeshjen me golin e tij, por vetëm kaq nuk mjaftoi. Një barazim ky që më së shumti përpos mbylljes së “gojëve të liga”, i shërben Vllaznisë për të marrë vendin e katërt në renditje me 37 pikë, një pikë më shumë se Luftëtari i cili u mund në shtëpi nga Flamurtari me rezultatin 1 me 2.