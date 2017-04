Trajnim me punonjesit social

Fondacioni Shqiptar per te drejtat e personave me aftesi te kufizuar pas trajnimeve te bera me punonjesit e sherbimit social ka bere shperndarjen e 9 karrigeve me rrota per personat qe e kane te nevojshme ate. Qellimi i ketyre trajnimeve eshte qe te ofrojme kete sherbim sipas standarteve te duhura te organizates boterore te shendetesise duke bere vleresimin e atyre qe kane nevoje per kete sherbim, pasi eshte e rendesishme qe ato te jene te pershtatshme sipas stilit te jeteses dhe ambjentit ku jetojne keta persona, thote trajnuesi Erlis Iljazi.

Pas ketyre trajnimeve tashme e kemi shume te thjeshte pajisjen me nje karrige baze per paraplegjiket dhe tetraplegjiket thote drejtoresha rajonale e sherbimit social Valbona Tula.

Ne fund te ketij takimi u shperndane certefikata per administratoret shoqerore te qarkut te Shkodres ne diten diten e 3 te trajnimeve te kryera nga fondacioni Shqiptare per te drejtat e personave me aftesi te kufizuara.