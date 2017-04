PROJEKT KUNDËR DISKRIMINIMIT NË PUNË

“Rini Albania” me mbështetjen e Ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shqipëri, ka nisur zbatimin e një projekti trajnues me studentet e Universitetit të Shkodrës lidhur me “Krijimin e një kulture ankimi duke u mbështetur te ligji shqiptar i Anti-Diskriminimit”.

Në fokus të projektit ështe diskriminimi në vendin e punës. Për këtë qëllim po zhvillohen seminare me rekrutues dhe menaxherë të shumtë të burimeve njerëzore. Përmes trajnimeve ndërgjegjësuese dhe informacionit të gjerë lidhur me ligjin si dhe mekanizmat për të denoncuar diskriminimin, projekti do të krijojë gjithashtu burime njerëzore me aftësitë dhe njohuritë e duhura (punonjësit, punëkërkuesit dhe liderët e ardhshëm të bizneseve) në mënyrë që ata të kenë një impakt të madh pozitiv në vendin e punës.