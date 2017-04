Biblioteka “Marin Barleti” ka zhvilluar nje tryeze shkencore me titull “Bibliotheka popullore e Shqipnis” ne fokusin e bashkekohesise, ku u trajtuan 7 tema interesante qe kishin te bejne me trashegimin dhe risite qe sjell perdorimi i bibliotekave ne ditet e sotme. Pjesemarres ne kete aktivitet ishin drejtues, pedagoge, shoqata shkrimtaresh dhe studente te universitetit “Luigj Gurakuqi”.

Keto aktivitete zhvillohen edhe si nje forme per te afruar sa me shume studentet ne ambjentet e bibliotekes per te marre apo studiuar libra thote Cuni.

Biblioteka “Marin Barleti” ka organizuar nje sere aktivitetesh ne kuader te 100-vjet Bibliotheka e Shqipnis”.