Plazhi i Velipojes si ne dimer !

Po e ben gati lokalin për hapjen e sezonit te ri turistik, me 1 maj ! Por vetem pak metra me tej, plazhi i Velipojes nuk ka asnjë përgatitje për ketë dite ! Ndotjet e dominojne gjithe ketë hapesire… Asgje konkrete nuk ka filluar akoma nga Bashkia Shkoder për sezonin veror turistik, kur Velipoja eshte nder plazhet me te populluara gjate veres. Shqetesimin për ketë vonese e shprehin edhe vete vizitore dhe banore te zones.

Ndonse nuk kane mbetur me shume se 10 dite kur hapet sezoni i ri turistik, plazhi i Velipojes ngrohet ne rrezatimin e diellit pranveror dhe njeheresh përjeton akoma mbeturinat e stines se dimrit, te nxjerra ne rere nga dallget e detit, si dhe iniferencen e Bashkise Shkoder.