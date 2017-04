Dite e hapur ne “At’ Pjeter Meshkalla”

Shkolla e mesme jopublike “At Pjeter Meshkalla” ka zhvilluar aktivitetin “Open Day” ,nepermjet te cilit nxenesit shkolle ne bashkepunim me stafin pedagogjik dhe aktore te teatrit “Migjeni”, prezantuan veprimtarite kryesore qe ofron kjo shkolle.

Ka qene deshira dhe energjia e nxenesve qe te zhvilloheshin keto veprimtari per te treguar qe shkolla jone nuk ka ne fokus te saj vetem librin, thote drejtori i shkolles Ronny Alessio.

Qe me krijimin e saj ne kete shkolle kane studiuar nje numer i madh nxenesish, ndaj edhe ky aktivitet vjen edhe si nje mesazh per te gjithe ata qe jane ne mbarim te shkolles 9 vjecare dhe duan te ndjekin arsimin e mesem, pasi kane mundesi te mira studimi dhe punesimi per te ardhmen.