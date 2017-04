Shkrimtari Malazes ne Shkoder

“Stinet e humbura” te shkrimtarit malazes, Pavle Goranoviq, eshte libri qe u promovua ne biblioteken “Marin Barleti” ne Diten Boterore te Librit. Ishin te pranishem anetare te shoqatave te shkrimtareve Shkoder dhe Podgorice, pedagoge dhe aktore te teatrit “Migjeni”. Ne cdo vit jemi munduar qe gjate te paraqesim vlerat e autoreve tone, por kesaj here ne ftuam poetin Goranoviq nga Mali i Zi, ku permes kesaj veprimtarie synojme qe te afrojme kulturat e dy vendeve tona, thote kryetari i shoqates se shkrimtareve Shkoder Skender Temali.

Krijimtaria poetike e Pavle Goranoviq me pjekurine filozofike dhe nivelin artistik, perfaqeson me dinjitet vetedijen krijuese dhe sensibilitetin e letersise bashkekohore malazeze. Gjate ketij promovimi, te pranishmit diskutuan dhe bashkebiseduan me shkrimtarin Goranoviq. Gjithashtu u interpretuan edhe disa poezi qe permban ky liber, nga aktorja Merita Smaja.