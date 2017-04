Aksident 4 të plagosur

Katër të plagosur për fat të mirë jashtë rrezikut për jetën, është bilanci I një aksidenti të ndodhur rreth orës së drekës së ditës së sotme në aksin rrugor Shkodër-Bushat në vendin e quajtur Beltojë. Një mjet tip Benz me dy persona dhe një mjet tip gol me targë AA 845 ED janë përplasur teksa mjeti tip benz me targë AA 445 DE po tentonte të parakalonte është përplasur me mjetin tip Benz, I cili ka përfunduar poshtë rrugës. Për pasojë kanë mbetur të plagusur katër përsona të cilët janë transportuar menjëherë në spitalin e shkodrës dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Në vend ngjare kanë mbërritur mënjëherë forcat e policisë rrugore dhe të ndihmës së shpejt, ku është bërë transportimi I të plagosurve në spitalin e Shkodrës. Ndërsa forcat e policisë rrugore kanë nisur hetimin rreth shkaqeve të këtij aksindenti. Nga sa mësohet ka qenë shpejtësia tejë normave të lejuara të dy drejtuesve të mjetëve që kanë shkaktuar këtë aksident dhe mosrrespektimi I rregullave të qarkullimit rrugor.