Demokratet bllokuan rrugen ne Milot

Demokratët e Lezhës,Pukës,Kurbinit,Mirditës dhe Kukësit u mblodhën së bashku duke bllokuar per nje ore, rrugën Milot-Tiranë,pranë kryqëzimit ku fillon autostrada per ne Kosovës. Ata kerkuan e dorehqjen e Kryeministrit, Edi Rama dhe krijimin e qeverisë teknike.Në krye të protestes ishte deputeti I Lezhës,Aldo Bumçi,I cili iu kërkoi protestuesve qe te sillen ne mënyrë paqësore…

Gjatë protestes nuk ka pasur provokime, gjithçka ka vijuar e qete , ndersa dhjetra forca te policisë ishin angazhuar për mbarëvajtjen e tubimit.Policia e Lezhës,e devijoi trafikun në rrugën e vjetër Lezhë-Tiranë,per te mos krijuar shqetesime per automjtetet. Nderkohe ne momentin qe po levizte nje autoambulance ne drejtim te Tiranes, protestuesit e kane zhbllokuar rrugen per te mos penguar qarkullimin e saj…..