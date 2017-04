Pengesat qe vonojne urgjencen shendetesore

Sherbimi i urgjences spital-poliklinike, perballet sot me nje sere problemesh te cilat pengojne dhe vonojne proçesin e punes se ekipit shendetesor ne territorin e Bashkise e Shkodres. Kryesisht jane telefonatat me emer, anonimne dhe me thurje, te cilat detyrojne autoambulancat dhe personelin te marrin rrugen per ne destinacion, por qe nuk rezulton e verte. Shqetesim tjeter ngelet bllokimi i rrugeve nga automjete kryesisht ato private dhe mungesa e parkingjeve. Ndertimet pa leje vend e pavend, barierat e ndryshme, rruget e zena etj, jane nje tjeter pengese per moskryerjen e sherbimeve te urgjences ne kohen e duhur.

Nderkohe, kerkohet nje zgjidhje e shpejte per organizimin e sherbimit te urgjences ne Bashkine Vau Dejes, pasi edhe pse ajo dispunon 2 autoambulanca, ky sherbim nuk funksionon me sistem 24 ore. Kjo ben qe te mbulohet me autoambulancat e Shkodres, por qe lane zbuluar zona te tjera territoriale.