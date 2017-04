Shkodra ne shekujt – XV-XVIII

Kerkimeve shkencore te studiueses italiane, Lucia Nadin gjate 20 viteve te fundit, iu kushtua nje veprimtari nga Fakulteti i Shkencave shoqerore ne bashkepunim me institutin e studimeve albanologjike. Ne fokus te ketyre studimeve ka qene Shkodra ne shekullin XV deri ne XVIII . Ne kete organizmin pjesemarres ishin drejtues, pedagoge, perfaqesues te kishes katolike dhe studente te universitetit “Luigj Gurakuqi”.

Sot prezantohen rezultatet e kerkimeve shkencore mbi shqiperine dhe shkodren. Mes tyre eshte historia jetesore e Marin Barletit, por edhe te dhena mbi meshtarin e Gjon Buzkut i cili eshte te themi printuar ne venecia. Nje tjeter zbulim i rendeishem eshte dokumenti i titulluar “tragjedia e skenderbeut” , ky doreshkrim i cili ka qendraur ne hije per vite, e nxjerr heroin tuaj kombetar ne nje drite tjeter, jo vetem si komandat ushtrie por edhe si burre shteti politikan i cili kerkon bahskimin e trojeve te veta. Statutet e shkodres jane nje histori krenarie per shqiperine dhe vecanersht shkodren, ato deshmojne se ky qytet qe ne vitin 1300 ishte model qyteterimi , njohte respektin per graun dhe gjithashtu per ligjin.

Studiuesia Veneciane Lucia Nadin, ka kaluar ne Shqiperi nje periudhe te gjate mesimdhenieje dhe pune kerkimore. Ajo tërhoqi vëmendjen paka vite me pare me botimin e “Statuteve te Shkodres” duke nxjerre ne drite tekstin nga Biblioteka e Muzeut te Venecies, nje “monument” i historise mesjetare te Shqiperise. Hulumtimi eshte gjithmone fryt i nje procesi te gjate, te gjithanshem e te mundimshem, por me shpesh si nje kurorezim i nje pune prej murgu per gjetjen dhe bashkimin ne nje te tere, te nje morie copezash, ne dukje pa lidhje mes tyre, ndaj edhe ky punim nuk i shpeton ketij rregulli, thote Nadin.