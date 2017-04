Skema e subvencioneve ne bujqesi

Drejtoria e Bujqesise dhe Agjensia per Zhvillim Bujqesor dhe Rural, kane bere prezantimin e skemes se subvencioneve ne bujqesi, per fermeret e Qarkut te Shkodres. Ne krahasim me vitin qe lame pas ka disa ndryshime qe konsistojne ne disa pika, thote drejtori i bujqesise dhe ushqimit, Mustaf Kraja.

Fondi ka mbetur i njejte me vitin e shkuar, por ndryshime jane bere ne zgjerimin e skemes se perfituesve.

Aplikimet per te gjithe fermeret do te fillojne me daten 2 maj, ndaj drejtoria e bujqesise iu ben thirrje te shfrytezojne kete kohe, e jo ti lene per ne momentet e fundit.

Ky udhezim vjen ne zbatim te vendimit te qeverise, qe para 1 muaji miratoj fondin e Bujqesise dhe te zhvillimit rural, qe ne total do te jete 1.6 miliarde leke subvencione per vitin 2017.