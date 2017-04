Xhixho: Zgjerimi i LSI-se, Kontribut i deputetit Çela

Levizja Socialiste për Integrim dhe kryetari i saj, Ilir Meta, nuk do te reshtin me kontributin e tyre për ti dhene nje zgjidhje krizes aktuale politike ne vend. Vendosmerine për ketë e konfirmoi Sekretarja e Marredhenieve me Publikun ne ketë parti, njeheresh zevendesministre e Integrimit, Erisa Xhixho, e ftuar ne “Forum” te tv1- channel.

Ne fokus te këtij emisioni ishin edhe strukturat e LSI-se ne Qarkun e Shkodres, për te cilat Xhixha tha se roli i deputetit Agron Çela ka qene edhe eshte mjaft domethenes për rritjen dhe forcimin e tyre.

Duke folur rreth shqetësimit te krijuar nga kultivimi i lendeve narkotike, Xhixho tha se eshte i nevojshem nje pakt kombëtar mes partive politike për mbështetjen pa hezitim te luftes ne ketë drejtim.

Sekretarja e Marredhenieve ne Publikun ne Levizjen Socialiste për Integrim, Erisa Xhixho, duke iu kthyer zgjedhjeve te 18 qershorit, theksoi se LSI do te prezantoje për deputet kandidatura qe gezojne gjithe mbështetjen e qytetareve.