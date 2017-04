Rezoluta 1325, Shqiperia pa nje plan veprimi

Pertej takimeve sensibilizuese dhe prezantimit qe po i behet prej vitesh ne vendin tone rezolutes 1325 mbi te drejtat e grave, Shqiperia mbetet i vetmi vend ne Ballkan qe nuk ka nje plan kombetar veprimi, mbi zbatueshmerine e kesaj rezolute. Nje fakt i tille pranohet nga drejtuesja e shoqates se grave me probleme sociale Bajana Ceveli.

Gjate nje takimi ne universitetin “Luigj Gurakuqi” me studente dhe pedagoge, ku ra ne sy edhe pjesmarrja e aktorit Mirush Kabashi, u theksua se qellimi i ketij aktiviteti eshte te japim mesazhe per te rritur sigurine dhe paqen tek njeriu e sidomos te grate, pasi ne vendin tone shume pak punohet per kete.

Thelbi i rezolutes qendron ne faktin se grate duhet te kene me shume hapesira ne jeten vendimarrese dhe ne te njejten kohe te mbrohen nga dhuna, apo diskriminimi.