Demet ne liqenin e Shkodres

Ajo qe ka ndodhur ne gjithe keto vite me liqenin e Shkodres eshte nje masaker e vertete, qe ka sjelle per pasoje shkaterrimin e pasurise ujore. Ky eshte shqetesimi qe ngre shoqata Shqiptare e menaxhimit te peshkimit, e cila kerkon qe te nderhyhet nga institucionet pergjegjese per te shpetuar ate qe ka mbetur nga kjo pasuri kombetare.

Pas zgjedhjeve te 18 qershorit, sapo kryeministri i ri i vendit te mandatohet do t’i drejtohen qeverise me nje kerkese per te vene dore tek ky liqen.

Peshkimi i paligjshem vazhdon te jete prezent sipas kesaj shoqate ne liqenin e Shkodres, ndaj kjo ka sjelle shkaterrimin e 90% te resurseve te peshkut.