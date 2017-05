Familja me 6 anetare ne mes te lulishtes

Hijet e plepave ne lulishten e ish-Pazarit te Vjeter i bejne strehe ! Kjo eshte “banesa” për familjen Sula nga Golemi, me 6 anetare, dy prinderit me 4 femije te moshes nga 6 muaj deri ne 6 vjeç, njeri prej tyre i semure. Bashkimi, kryefamiljar, u martua me nje vajze ne Drenice e Kosoves 8 vite me pare, por prinderit e tij nuk e preferuan ketë lidhje.

Ne pamundësi për te gjetur strehe, prej 4 ditesh jeton ketu ne mes te lulishtes, pa asnjë te ardhur dhe pa pune.Hanifes i kane vdekur ne Kosove babai dhe nena, por nuk ka pasur mundesi financiare te udhetoje për tu dhene lamtumiren e fundit.