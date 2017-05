Gjuhadoli i rrezikuar

Asgje ne rrugen muzeale te Gjuhadolit ne qytetin e Shkodrës nuk tregon te kenë nisur përgatitjet për sezonin veror turistik, pavarësisht se kjo është nder me te vizituarat nga turistet e huaj ! Rikonstruksioni i rrugicave, qe duhej te kishte përfunduar prej kohesh, akoma është ne proçes ! Por ajo qe është me shqetësuese dhe e patolerueshme, ka te beje me ndotjen ! Kontineret e mbushur me mbeturina te shumëllojshme presin ne krye te një rrugice kur tu vine radha për tu transportuar, ndërkohë qe normalisht ky proçes do te duhej te ishte kryer qe ne orët e para te mëngjesit ! A thua se vizitoret janë te interesuar për plehrat dhe jo për trashëgiminë kulturore dhe arkitekturore te pazëvendësueshme, qe ekspozon kjo zone ! Aspak normale një situate e tille, aspak e hijshme për Bashkinë Shkodër qe edhe për një rruge muzeale si kjo, nuk ndien shqetësim për tu kujdesur, thua se ndodhet ne zonat e thella malore e jo ne mes te qytetit te Shkodrës ! Ketë pasuri te pazëvendësueshme historie dhe identiteti, qe u rezistoi gati dy shekujve, po e rrezikon thjeshte mungesa e kujdesit nga ana e pushtetit vendor te Shkodrës për ta mirëmbajtur, por edhe indiferentizmi i qytetareve qe mjerisht duket se po mësohen me ketë gjendje dhe nuk reagojnë.