Mula: Vllaznia ka mundësi për vendin e 4

Barazimi i arritur në shtëpi me Korabin e Peshkopisë është konsideruar në opinionin sportive si një vetevrasje e Vllaznisë për vete faktin se kuqeblutë humben një mundësi të mirë për të marrë vendin e katërt në tabelen e klasifikimit. Megjithatë, nga ana tjetër, me epërsinë e padiskutueshme që skuadra shkodrane pati në fushën e lojës si dhe rastet e shumta për shënim tregojnë se kuqeblutë kanë forcen e duhur për kompensuar në ndeshjet në vazhdim në mënyrë që mbyllje të kampionatit vendi i katërt të jetë për to. I këtij mendimi është regjizori i njohur i televizionit shqiptar, Osman Mula, i cili në cilësinë e një tifozi të spikatur të kuqebluve ishte pjesë e emisionit Sport Show mbrëmjen e së hënës.

Suksesi i arritur në fitoren e titullit kampion në basketboll për të rinj u përfaqësua në studio me trajnerin Roland Koka, i cili u shpreh optimist per te ardhmen e ketij brezi.

Një vemendje e veçantë padyshim iu kushtua suksesit të ekipit të volejbollit për meshkuj me fitimin e titullit kampion për herë të parë në historinë e volejbollit përmes intervistes së marrë trajnerit Mark Kroqi, si dhe Vllaznisë “B” që me trajnerin Ervis Kraja po ecen e sigurt drejt kategorisë së parë të futbollit shqiptar, një tjetër sukses ky për të ardhmen e futbollit shkodran.