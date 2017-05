Bardhajt, zona e lene ne harrese

Prej vitesh askush nuk ka vene dore ne asfaltimin e rruges se Bardhajve ne njesine administrative Rrethina. Amortizimi i ketij segmenti rrugor pervecse ben me te veshtire kalimin ne te, po behet edhe nder shkaqet kryesore te demtimit te makinave thone banoret. Mbeturiat dhe mbetjet inerte te hedhura kane zaptuar te dyja anet e rruges, ku duket se nuk i ben pershtypje me askujt per kete gjendje, aspak te justifikueshme. Por keto nuk jane problemet e vetme per keta banore, pasi mungesa e ujit te pijshem gjate gjithe vitit eshte nje tjeter shqetesim i cili nuk ka marre zgjidhje prej kohesh. Apeli i tyre ndaj pushtetit vendor eshte qe te kujtohet per kete zone, pasi premtimet kane qene te shumta por ne realitet nuk eshte bere asgje.

Fshati Bardhaj eshte nje tjeter zone periferike e qytetit te Shkodres, si shume te tjera te lena totalisht ne harrese. Ne stinen e veres gjendja behet me e veshtire pasi perveç pluhurit qe perhaoet kudo, mbetjet urbane krijojne nje arome te pakendshme per te gjithe zonen. Madje ndotja nuk ka kursyer as brigjet e Kirit ngjitur me kete fshat, duke bere qe katastrofa mjedisore te jete me e madhe.