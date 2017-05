Tuz, nje shtepi-muze me identitet shqiptar

Promovohet shtepia muze e 82-vjeçarit Shtjefen Ivezaj, banues ne fshatin Lekaj ne lokalitetin e Tuzit, Mali i Zi. Prej 15 vitesh, Ivezaj banesen e tij me tri dhoma e ka kthyer ne muze etnografik, te paisur me objekte etnografike qe datojne shekuj me pare e deri tek aparatet fotografike dhe veshjet karakteristike, qe nxjerrin ne pah traditen e hershme shqiptare. Duhet vleresuar fakti se kjo eshte nje iniciative private e vete Shtjefnit, i cili nxitet edhe nga patriotizmi per te ruajtur keto vlera si nje deshmi e kultures se te pareve te tij.

Ne ceremonine e promovimit, te pranishem ishin intelektuale te zones, historian, shkrimtare por dhe perfaqesues nga pushteti lokal i Malesise se Madhe, ambassador etj.

Deri tani ansje investim nuk eshte bere per ti dhene autoritetin e duhur ketij muzeu, i cili nuk ka nje te dyte ne te gjithe Malin e Zi. Ne fund Ivezajt ju dorezua edhe nje certefikate mirenjohje.