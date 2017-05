Leksion i hapur me lektorë italinë

“Metodologjia bashkëkohore dhe përdorimi i software në analizen e ndeshjes”, ishte tema e një leksion të hapur që Universiteti “Luigj Gurakuqi” me studentët dhe pedagogët e departamentit të sportit dhe edukimit fizik. Për ta përcjellë këtë leksion tek të pranishmit, drejtuesit e Universitetit të Shkodrës kishin ftuar nga Italia specialistin e njohur të kësaj fushe, Prof.Dr.Antonio Tessitore, përfaqësues i Universitetit “Foro Italico” në të cilin studiohet për shkenca sportive, universitet me të cilin “Luigj Gurakuqi” ka një bashkëpunim të ngushtë në kuadrin e projektit Rasmus. Ne ndjekje te ketij leksioni ishin edhe drejtues dhe trajnerë të Akademisë së Futbollit Vllaznia, përfshirë edhe drejtorin sportiv të KF Vllaznia, Eugent Zeka.

Për aktivitetin në fjalë ka folur për TV1 Channel edhe profesori Italian specialisti i njohur i kësaj fushe, Prof.Dr.Antonio Tessitore.

Qëllimi i këtij aktiviteti ka të bëjë me një leksion të hapur i cili me iniciativen e departamentit të sporteve dhe edukimit fizik pranë Universitetit të Shkodrës në bashkëpunim me homologët e Universitetit të Romës kemi menduar ta bëjmë si për nivelin Baçelor dhe Master këtu në Shqipëri, por edhe ato që janë të interesuar, ish studentët e këtij universiteti, apo trajner që vijnë nga ekipe të ndryshme, të cilët përmes këtij leksioni marrin një informacion tepër të saktë në lidhje me analizen e ndeshjes dhe format e metodet e reja se si bëhen këto analiza. Kjo është hera e parë që unë përsonalisht vij në Shkodër në kuadrin e projektit Rasmus, por në Shqipëri kamë qënë edhe më përpara, në Tiranë, por ama do të vazhdojmë në kuadrin e këtyre bashkëpunimeve bilaterale të parashikuara por edhe në perspektive në lidhje me projektet në vazhdim.”

Ky nuk është aktiviteti i pare që organizon Universiteti “Luigj Gurakuqi”,qe ndikojnë në rritjen dhe kualifikimin e nivelit të studentëve të deges së sportit.