Pagat dhe pensionet i percakton ekonomia

Rritja ekonomike gjate vitit te kaluar kapi shifrat 3.46 perqind, por sipas ekonomisteve, ajo duhet te arrije mbi 5-6 perqind qe te reflektoje ne menyre te ndjeshme mirëqenie tek qytetaret shqiptare me rritje te konsiderueshme te pagave. Vendi ynë renditet nder vendet me pagat me te ulta ne Europe. Profesori i ekonomise, Koço Broka,gjate nje interviste ne Grand Hotel Europa, lidhur me ketë pike u shpreh.

Broka thote se nuk mund te mohohen reformat qe janë kryer, por Shqiperia e ka te domosdoshme te investoje shume për arsimin, ne menyre qe universitetet tona te përgatisin tekniciene te afte për te dhene zgjidhje ne kushtet e konkurences se ekonomise globale. Dhe për te qene me konkret, ai jep ketë shembull.

Ekonomisti Koço Broka eshte optimist për ecurine e ekonomise shqiptare, sipas te cilit tashme ka nje baze te qëndrueshme qe rritja te përshpejtohet, por ajo qe kërkohet për ta garantuar kete eshte forcimi i stabilitetit politik.