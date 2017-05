Rikonstruksion i shkolles “Tringe Smajli”

E ndertuar 28 vite me pare, me ne fund edhe shkolles nentevjeçare “Tringe Smjali” ne Grude te Re, njesia Adminstrative Rrethina, i erdhi radha për rikonstruksion, proçes qe përfundoi keto dite. Gjendja e saj e rende ka qene shpeshherë objekt i kronikave televizive, ndaj shresohet qe me ketë ndërhyrje te normalizohen kushtet e zhvillimit te mesimit. Ne ceremonine e organizuar, pershendeten edhe Kryetarja e Bashkise, Voltana Ademi dhe perfaqesuesja e Drejtorise Rajonale, Rovena Berati.

Ne ketë shkolle mesojne 500 nxenes, nga disa fshatra te kesaj zone. Deri para pak disa vitesh , kjo ka qene edhe edhe e nivelit te meseme arsimor , por u mbyll nga reformat e shpeshta qe pesoi arsimi si dhe zhvillimet ne vitet e tranzicionit.