Deklarate e Tv1Channel dhe Tv Rozafa

Te shqetesuara per menyren se si veprohet me aktivitetet qe organizohen nga bashkia Shkoder, e specifikisht drejtoria e Kultures, arsimit, rinise dhe sportit, e qe vijne nga taksapaguesit Shkodrane, dy televizionet e para ne qarkun e Shkodres, me te medhate ne veri te vendit kane vendosur te dalin me nje qendrim te perbashket, duke bojkotuar te gjitha aktivitetet kushtuar 6 Majit, festes se luleve. Ky vendim vjen pasi rastet e perseritura te drejtorise se kultures, qe ne menyre aspak transparente, por perjashtuese dhe jashte çdo logjike, i japin nje televizioni lokal ekskluzivitetin e te gjitha ketyre organizimeve, duke e quajtur media partner. Me heret ky institucion jo vetem nuk ka bere publike nje ftese per televizionet e Shkodres mbi kriteret dhe menyren se si mund te behen pjese e gares per perfitimin e te drejtes se transmetimit te te tilla aktiviteteve, por thjesht per interesa te ngushta dhe aspak te bazuara mbi kriteret ligjore qe duhet te ndjek nje bashki, ja faturon ekskluzivitetin ketij televizioni lokal. Ky qendrim i ‘Media Nord Sh.a” pjese e te cilit eshte radio – televizioni Tv1 channel, si dhe “Media Motiv” ku ben pjese radio televizioni Rozafa do te mbahet ne vijimesi per çdo aktivitet, nese nuk do te reagohet duke vepruar ne menyre transparente nga Bashkia Shkoder. Kjo e fundit asesi nuk mund te vendose ne forma te tilla ekskluzivitetin per aktivitetet qe behen me parate e taksapaguesve Shkodrane, duke na perjashtuar ne menyra te dyshimta ne si media.