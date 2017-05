“Piter Pan” ne skenen e “Migjenit”

Pas me shume se 30 vitesh teatri “Migjeni” ka rikthyer traditen e teatrit per femije me shfaqjen “Piter Pan”. Premiera e saj u mireprit nga te pranishmit te cilet nuk kursyen duartrokitjet e shumta, e sidomos femijet per te cilet edhe ishte pergatitur. Per aktoret protagoniste te kesaj shfaqje, emocionet jane te shumta dhe duatrokitjet ishin shperblimi me i mire i punes se bere prej tyre.

Per drejtoreshen e teatrit Rita Gjeka eshte nje emocion i vecante kjo shfaqje pasi eshte nje projekt i ri, qe vjen per te gjithe femijet e qytetit.

Nen sloganin “Femije sillni prinderit ne teater” shfaqja “Piter Pan” do te jepet per disa dite me radhe.