Pasurohet biblioteka e Lezhes

Mbi 1000 tituj të rinj i janë shtuar bibliotekes së Lezhës. Çmimi i fituar në dhjetor të vitit të shkuar me praktiken e Bibliotekes së levizshme ka pasuruar ate me botime te shkrimtareve vendas e te huaj, duke i bere keshtu te aksesueshem per te gjithe. Vemendja kryesore është përqendruar tëk femijet dhe nxenesit për të kultivuar tek ata dashurin për librin dhe leximin thone drejtues te kesaj biblioteke.

1 herë në muaj ajo shkon në shkollat periferike, duke ju dhënë mundësinë të rinjve qe me librin të jenë më të afërt, por në të njëjtën kohë të kenë mundësi të lexojnë titujt e ri, apo me tematika te caktuara që i përdorin për orët jashtëshkollore.