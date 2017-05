9 Maji, dita e Europes

Sot eshte dita e Evropes, nje festim vjetor i paqes dhe bashkimit ne Evrope. 9 Maji shenon pervjetorin e deklarates historike te ministrit te jashtem francez ne te cilin shpalos idene per nje forme te re bashkepunimit politik ne Europe. Ndonese eshte nje date e shpallur qe ne vitin 1985, qytetaret shkodrane nuk kane njohuri per kete dite, ndersa per disa prej tyre 9 Maji shenon perfundimin e luftes se dyte boterore. Edhe pse Shqiperia eshte nje vend kandidat per tu bere pjese e Bashkimit Europian, shkodranet mendojne se ka ende pune per tu bere, per te qene pjese e ketij unioni.

Nderkohe drejtuesja e qendres se BE-se ne Shkoder, Shehiada Piraniqi e ftuar ne emisionin Start ne TV1 Channel, ka komentuar per simboliken dhe rendesine qe ka kjo dite, por edhe per aktivitetet qe jane zhvilluar ne kuader te kesaj date ne te gjithe Shqiperine.

Deklarata e 9 Majit eshte data kur u hodh hapi i pare drejt krijimit te asaj qe sot njihet si Bashkimi Europian. Ministri Shuman ne deklaraten e tij per shtypin nderkombetare iu beri thirrje vendeve europiane per te bashkuar prodhimet e tyre te qymyrit dhe çelikut, sektor i cili ne ate kohe ishte baza e fuqise ushtarake. Propozimi i tij konsiderohet te jete fillimi i asaj qe tani eshte Bashkimi Evropian.