Mjaftoje pak reshje dhe rruget “notojne”

Mjaftojne vetem pak ore reshje qe rruga ne lagjen “Dobraç i Ri” ne njesine administrative Rrethina te mbushet me uje dhe kalimi pergjate saj te behet thuajse i pamundur per kembesoret. Me shume se 500 familje perballen cdo dite me kete situate aspak te justifikueshme. Ato qe vuajne me shume jane femijet qe duan te shkojne ne shkolle si dhe drejtuesit e automjeteve pasi gropat dhe balta po behen shkaktaret kryesore per demtimin e mjeteve te tyre. Ne kemi marre shume premtime per permiresimin e infrastruktures se kesaj rruge, por askush nuk eshte kujtuar me per ne , thone banoret te zhgenyer nga pushteti vendor.

Ndonese lagjia Dobraçi i Ri eshte prane qendres se qytetit per nga investimet e bera ne disa rruge te saj duket te jete nje zone e thelle e harruar totalisht. Bashkia Shkoder ka harruar premtimet e bera dhe pasojat qe vuan komuniteti vijojne te shperfillen nga drejtuesit e saj.