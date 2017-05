“L’Europa prima dell’Europa”

Instituti Italian i Kultures ne Tirane, ne bashkepunim me zyren i Informimit te Bashkimit Europian, ne kuader te Dites se Europes ka organizuar shfaqjen e dokumentarit Europa perpara Europes. Ky dokumentar eshte zhvilluar ne ishullin Ventotene ne te cilin lindi ideja e pare per nje Europe te bashkuar si per ti dhene fund shteteve nacionaliste, thote regjisori Italin Slavatore Braca.

Historiku i ketij dokumentari eshte zhvilluar ne ishullin Ventotene gjate Luftes se Dyte Boterore, ne te cilin lindi idea e Europes.Eshte dokumenti i pare qe flet per nje Europe te bashkur dhe te lire per t’i dhene fund edhe idese ne ate kohe te shteteve nacionaliste dhe luftrave te zhvilluara. Eshte ambjentuar ne kete ishull ku u burgosshin opozitare politike te diktatures ne ate kohe ne Itali dhe ku tre intelektual Italian te cilet mendonin nje te ardhme te ndryshme per paqe dhe bashkepunim ndermjet popujve, shkruan kete manifest i cili eshte dokumenti i pare ku flitet per nje Europe te bashkuar.

Ky dokumentar do te shfaqet edhe ne disa universitete te tjera te Shqiperise ne bashkepunim me Konsullaten e pergjithshme e Italise ne Vlore, ne kuader te 60 vjetorit te nenshkrimit te Traktit te Romes.