Amnistia e automjeteve, perfituesit

Ministria e Financave ka perfunduar projketligjin per amnistine e automjeteve, i cili parashikon faljen e plote te taksave dhe te gjobave per makinat qe prej vitit 2011. Nga miratimi i ketij ligji do te perfitojne falje te plote qytetaret qe do te ç’regjistrojne makinat, ndersa ato qe do te duan t’i mbajne, do te paguajne taksat e prapambetura, por pa gjobat dhe penalitetet, ku ne qarkun e Shkodres perfitojne rreth 3000 automjete, thote drejtori i DRSHTRR Ilir Sokoli.

Afati i drejtuesve te automjeteve qe duan te perfitojne nga ligji i faljes eshte deri me 31 dhjetor te ketij viti.

Pronaret e automjeteve per te perfituar duhet te paraqesin lejen e qarkullimit, çertefikaten e pronesise, targat e automjetit dhe karten e identitetit.