Nderhyrjet ne infrastrukturen rurale

Fundi i muajit Maj do të shënojë përfundimin e punimeve të rrugës “Gjomarkaj” në njësinë administrative Berdicë. Investimi i parë në infrastrukturë i bashkisë Shkoder për këtë zonë u inspektua nga vetë kryetarja Voltana Ademi, e cila e quajti sukses këtë realizim, pasi atë që ish komunat në të shkuarën nuk kanë mundur ta bëjne, bashkia sot po ja del të asfaltojë me fondet e saj këto rrugë.

Vlera e investimi ka kapur shifrën e 5.7 milion lekëve të reja dhe përmbyll ndërhyrjen e nisur afro 1 vit më parë, fillimisht me vendosjen e ndriçimit, e sot me sistemimin e rrjetit kullues dhe veshjen me asfalt. Pritet që nderhyrjet të shtrihen edhe në lagje të tjera të kësaj njesie, por edhe fshatra të tjera nën administrimin e bashkisë.