I ka pagëzuar si një histori suksesi. Madje vajzat dhe djemtë që ndjekin arsimin profesional, për ministren e mireqenies sociale dhe rinise Olta Xhaçka kane nje te ardhme më të sigurtë dhe ngjisin me shpejt shkallët e karrieres. Ministrja bëri me dije se janë strukturuar rrjeti i shkollave profesionale dhe po hartohet kurrikulave në bazë të standarteve europiane me qellim krijimin e kushteve sa më të përshtatshme për nxenesit.

Perfaqesuesi i Delegacionit të BE në vendin tonë Jan Rudolph tha se Bashkimi Europian mbeshtet zhvillimin e shkollave profesionalë me qellim përgatitjen e të rinjve në bazë të kërkesave të tregut për punë.

Drejtuesit lokal te arsimit apeluan qe nxenesit te ndjekin shkollat profesionale me perfundimin e arsimit 9-vjecar. Panairi i arsimit profesional dhe asistences se BE-se u zhvillua në kuadër të javës së Evropës.