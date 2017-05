Vleresimi i njohurive per klasat e pesta

Ne 23 maj, 1190 nxenes qe jane ne mbarim te klases se peste do t’i nenshtrohen testimit te bere nga Agjencia Kombetare e Provimeve mbi vleresimin e njohurive te ciklit fillor. Nxenesit do te testohen ne tre lende kryesore gjuhë shqipe, matematikë dhe shkencë dhe ky eshte viti i dyte i nje testimi te tille.

Ky vleresim njohurish nuk do te jete penalizues per nxenesit qe dalin me rezultatate te dobeta, por ne ndryshim nga viti tjeter do te vleresohet me note ne baze te pikeve te marra, thote Smakaj.

Ne qarkun e Shkodres jane 39 qendra te vleresimit te arritjeve, ku do percaktohet cdo shkolle per kryerjen e testimit dhe do te monitorohet nga administratoret e Ministrise se Arsimit dhe DAR Shkoder. Testi ka 50 pikë, të ndara në 20 pikë për gjuhën shqipe, 20 për matematikën dhe 10 për diturinë e natyrës.