Te pasurosh biblioteken e shkolles

Ne mund ti sigurojme vetë librat e bibliotekes sonë. Me këtë qellim nxenesit e shkolles Beselidhja në Lezhë kanë ndermarrë një inisiativë për mbjelljen e luleve dhe shitjen e tyre. Me leket e grumbulluara nxenesit do të pasurojnë biblioteken e shkolles me tituj të rinj. Të entuziasmuar për nismen ata tregojnë se janë përkujdesur me shumë dashuri për lulet dhe se janë tepër të lumtur që do të arrijnë të kenë të ardhurat e tyre.

Mesuesja Lulzime Celami tha se kjo nisem ka si synim edukimin e femijeve për të menaxhuar parat por edhe për të nxitur tek ata shpirtin krijues dhe punetor.

Për kalimtaret u shperndanë edhe mesazhe të shumta ne formen e pergamenes për me shumë buzeqeshje dhe dashuri. Ky është viti i dytë që nxenesit e kësaj shkollë kontribuojnë me libra për biblioteken.