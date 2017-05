Në diten Olimpi, shkolla e mesme “Ishull Lezhë” ka zhvilluar një larmishmeri aktivitetesh kukturore dhe sportive. Gjithçka është zhvendosur në bregdetin e Vainit, si një menyre edhe për promovimin e turizmit. Nxenes, prinder dhe mesues u angazhuan secili me një rol për ta bërë sa më të kendshme këtë ditë. Lojra sportive të disiplinave të ndryshme, muzik, valle, panair me ushqime dhe produkte të përgatitura nag vetë nxenesit ishin vetëm disa nga organizimet.

Drejtori i Shkolles Tom Gjerkmarkaj tha se motoja eshte “Un jam dhe une do të behem” dhe në kuader të kësaj motoje ne përpiqemi që cdo nxenes të dal nga kjo shkolle me kompetenca sa me të plota dhe i orientuar për prirjet e tij.

Aktivitete të tilla përvecse angazhojnë nxenesit nxisin tek ata aftesine krijuese dhe të marrjes së përgjegjesisë.