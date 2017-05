Problemet qe perballet familja sot

15 maji shenon diten nderkombetare te familjes e cila festohet ne te gjithe boten dhe sot me shume se kurre duhen evidentuar edhe problematikat me te cilat perballet kjo berthame e shoqerise. Kushtet e veshtira ekonomike jane nje nder sfidat me te medha, qe shpesh kane lene plage sociale tek pjestaret e familjeve.

Por ato qe preken me se shumti nga kjo dite dhe qe e ndiejne mungesen e nje familje jane femijet e braktisur, te cileve kete boshllek institucionet e kane te pamundur t’ua mbyllin. Biresimi eshte nje forme, por qe ne vendin tone numri i tyre ne nje vit nuk eshte i larte.