Dita nderkombetare e hipertensionit

17 maji shenon diten nderkombetare te hipertensionit, e cila ka nje perhapje te gjere ne mbare boten, ku cdo vit shenon 1.9 milione te vdekur. Problemi me i madh qe haset ne lidhje me kete semundje eshte se shumica e personave qe vuajne nga tensioni i larte i gjakut nuk jane ne dijeni te saj, ndaj ne shpesh organizojme aktivitete sensibilizuese per kontrollin e shendetit te qytetareve, thote Jozefina Delija, specialiste e edukimit dhe promocioneve shendetesore ne drejtorine e shendetit publik.

Hipertensioni paraqet simptoma si dhimbje koke, marramendje, pagjumesi, etje, dobesi muskulore dhe humbje ekuilibri. 40% e te semureve me tension rrezikojne te pesojne hemoragji cerebrale dhe 16% e tyre infarkt ne zemer.