Filmi “Burrneshat”, drame nga Teatri i Athines

Kane udhëtuar nga Athina për ne Shkoder, qe te takojnë aktorin Bruno Shllaku ! E kane njohur nepermjet filmit “Burrneshat”, qe dy vite me pare konkuroi ne festivalin e Berlinit për çmimin “Ariu i Arte”. Janë nje grup aktoresh te teatrit te Athines, te cilet kane vendosur qe ketë film ta pershtasin ne drame për festivalin nderkambetar te Teatrove, qe zhvillohet ne Greqi me 13 – dhe 14 korrik. Regjisor eshte nje emigrant Shqiptar nga Pogradeci, qe jeton ne Greqi prej 23 vitesh, Enko Vejzollari.

Rolin e burrneshes do ta luaj aktorja e njohur, Parthenopi Buzuri.

Eshte për mua nje çast shume i madh ne karrieren time te zbuloi traditat e nje vendi tjeter. Udhëtimi im ne Shqiperi eshte brenda meje qe ta takoi ketë gruan, burrneshen, qe eshte ne vendin e vet, ne kohen e vet dhe eshte nje çast qe tregon shume për historine e gruas, për femren.

Pershtypja juaj nga udhëtimi ne Shqiperi ?

Eshte hera e para qe vi ne Shqiperi. Jam shume e lumtur. Me pelqen koha, vendi, pastërtia, njerëzit. Kam origjinen nga Greqia e veriut dhe kjo zone me kujton femijerine tine, ndaj dua te vi perseri ! Por nje këshille e kam : Kujdes ne udhëtimin me makina, se janë te rrezikshme !

Aktoret e Teatrit te Athines kane vizituar teatrin “Migjeni”, Kalane Rozafa dhe disa objekte te tjera historike ne Shkoder.