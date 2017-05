Tregtimi i gjese se gjalle

Me ardhjen e stines se veres dhe rritjen e temperaturave, jane marre masat per te plotesuar kushtet e tregtimit te gjese se gjalle neper tregjet e qarkut te Shkodres ne dy pikat e tregtimit ne Laç Vau Dejes dhe ate te Stom Golemit. Asnje tregtari nuk i lejohet qe te beje shitjen e gjelleve pa qene te identifikuar ,dhe tanime eshte hequr e drejta e matrikullimit nga shteti, ku te gjitha behen me pagese neper klinikat private qe kane fituar tenderin, thote kryeveterineri ne drejtorine e bujqesise Selim Kraja.

Ka pasur raste kur jane tentuar te shkelen keto kushte tregtimi, dhe problemet me te medha i hasim me tregtaret brenda njesise tone administrative per te cilet merren masa ndeshkimore, thote Kraja.

Rreth 80% e kafsheve ne qarkun e Shkodres e kane perfunduar procesin e matrikullimit qe kushton 1000 deri ne 2000 leke te vjetra .