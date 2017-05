Takim me shkrimtarin Canosinaj

Takim me shkrimtarin durrsak Viktor Canosinaj, ishte aktiviteti i radhes qe u organizua ne bashkepunim me biblioteken “Marin Barleti”. Ky ishte takimi i pare shkrimtarit ne kete qytet, i cili njihet si autori me popullor ne shqiperi per botimet e librave per femije dhe te rinj. Canosinaj kishte zgjedh si auditor nxenesit e shkollave 9-vjecare “ Qemal Stafa “ dhe “ Ndre Mjeda “, pasi pjesa me e madhe e veprave te tij i kushtohet kesaj moshe

Shkrimtari Viktor Canosinaj numeron mbi 60 botime, duke u bere njeri nder autoret me prodhimtar te vendit ne botimin e librave per femije dhe te rinjve. Librat e tij kane nje permbajtje sociale vlere informuese dhe edukuese per rinine duke i nxitur ato per te kapercyer veshtiresite dhe muret e ndaluara te kesaj bote.