Vllaznia – Tirana me arbitra te huaj ?!

Ndeshja Vllaznia – Tirana, e cilesuar jetike per te dy ekipet ka vene ne levizje shkodranet. Te zhgenjyer nga gjykimet e arbitrave shqiptare ne shume ndeshje te ketij sezoni, perfshire edhe ate me Teuten, tek Vllaznia po mendojne seriozisht qe per sfiden, Vllaznia-Tirana te kete arbiter te huaj. Ndonese akoma nuk ka nje deklarate zyrtare per nje gje te tille, burime brenda klubit pohojne se me fillimin e javes drejtuesit e kluit pritet te bejne nje kerkese zyrtare prane federates Shqiptare te futbollit. Po per kete teme, gjithnje nga burimet konfidenciale qe vijne nga klubi kuqeblu, mesohet se kerkesa do te shoqerohet edhe me perjashtimin e arbitrave te huaj nga vende te tilla si Luksemburgu dhe Malta, duke kembengulur per arbitra me nivel cilesor.