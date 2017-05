Biodiversiteti ne rrezik serioz

Biodiversiteti sot eshte i kercenuar nga shume faktor te ndryshem si urbanizimi, transformimi i habitateve natyrore, gjuetia, erozioni bregdetar etj. Aktualisht ne Qarkun e Shkodres situata paraqitet me mjaft probleme si kenetizimi i liqenit, derdhja e ujerave te zeza, depozitimi i mbetjeve ne brigje, prerje pyjesh, flora dhe fauna kercenohen, pasi kane ngelur pak territore te paprekura nga dora e njeriut, mungesa e hapsira te gjelberta urbane, etj.

Mbrojta e ekosistemit dhe permiresimi i politikave mjedisore, ndihmon ne zhvillimin cilesor te ketij sektori te rendesishem, thekson Dibra.

Biodiversiteti duke qene nje vlere per zhvillimin ekonomik dhe social, kerkohet me shume angazhim nga ana e komunitetit dhe aktoreve lokale, per perdorimin e qendrueshem te tij. Zhvillimi ekoturizmit, agrobiznesit, bujqesise ne teresi, shihen si premise afatgjata dhe te qendrueshme te biodiversitetit dhe ekosistemit ne pergjithesi.