Demokratet behen gati per fushate

E kanë cilësuar fitore të çadrës dhe si rrëzim të gjysmës së qeverise, miratimin e ministrave teknik, ndërsa me 25 qershor demokratët e Shkodres besojnë se do të rrëzojnë plotësisht Edi Ramën. Ky ishte mesazhi i përcjell në takimin me strukturat e deges lokale, nga kryetari Ramiz Çobaj qe lançoi nisjen e fushatës elektorale.

Në këtë takim kryetarja e bashkisë Voltana Ademi, qartazi edhe njëherë tjetër fjalimin e saj ja kushtoi politikës së madhe, ndonëse në misionin që ka marrë përsipër për drejtimin e një qyteti si Shkodra, i çalojnë jo pak punë. Për të pranishmit u shfaq edhe një dokumentar kushtuar fitores në zgjedhjet lokale dhe asaj që pasoi më vonë, protesta e 18 shkurtit dhe qëndrimi në çader.