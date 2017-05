Kampionati kombetar i shahut per grupmoshat

Nga datat 15 deri me 22 maj, u zhvillua ne Tirane Kampionati Kombetar i Shahut per te rinj sipas grupmoshave. Ne kete aktivitet ekipi i shahut i Vllaznise se Shkodres u perfaqesua me moshat 12, 14 dhe 16 vjeç.Ne grupmoshen 12 vjeç, per shkodranet u aktivizuan shahistet Dejan Neziri dhe Gezmir Basha, ne ate 14 vjeç Erion Vogli dhe per ate 16 vjeç Xhoana Preçi. Trajneri i ekipit Bernard Leka thekson se kampionati pati rivalitet dhe cilesi te mire.

Ne perfundim te aktivitetit, per moshat 14 vjeç, pas nje rivaliteti te forte, kampion u shpall shahisti nga Shkodra, Erion Vogli.

Ne kete kompeticion u aktivizuan 60 shahiste, djem dhe vajza nga te gjitha rrethet e Shqiperise. Pjesa me e madhe e pjesmarresve perfaqesojne shqiperine ne garat nderkombetare. Ne vitin 2018, ne Shqiperi do te zhvillohet Kampionati Boteror i Shahut per moshat, ku do te marre pjese edhe ekipi i Vllaznise.