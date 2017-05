Mbledhja e keshillit bashkiak V.Dejes

Rendi dhe siguria kanë qënë fokusi i mbledhjes së këshillit bashkiak të Vau Dejesit, ku këshilltarët dhe administratorët kanë shprehur pakenaqësitë e tyre lidhur me angazhimin e efektiveve të forcave policore. Pasi ka degjuar qendrimin e tyre, kryetari i bashkisë Zef Hila ka theksuar se me drejtorin e ri të policisë Shkoder, Gjovalin Loka është diskutuar çdo problematike dhe do të punohet për zgjidhjen e tyre.

Situata e krijuar është percjellë me shqetësim nga këshilltarët, të cilët kanë theksuar se nën rrobat e policisë se shtetit, efektivët e postës së Vau Dejësit nuk po i sherbejnë sic duhet komunitetit prej 50 mijë banorësh.