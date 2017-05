Rendesia e zhvillimit profesional

Rendesia e zhvillimit personal dhe profesonal per te ndertuar nje karriere te suksesshme ishte tema e nje leksioni te hapur ne fakultetin e psikologjise dhe puneve sociale, me student qe shpresojne qe ne te ardhmen te sigurojne nje vend pune dhe te ndjehen te plotesuar me arritjet e tyre. Eshte e rendesishme qe keta te rinj te gjejne orientimin e tyre ne jete dhe te mos ndihen te pashprese per te ardhmen e tyre, thote Anila Bashllari eksperte e ne fushen e zhvillimit personal dhe profesional.

Pedagogia e ketij fakulteti Galsvinda Biba, thote se cdo here e me shume shihet nje rritje e interesimit te ketyre studenteve per u bere pjese e organizimeve te tilla qe kane lidje me te ardhmen e tyre.

Ne kete leksion te hapur Bashllari, foli per eksperiencen e saj, se si ia ka arritur te behet nje biznesmene e suksesshme dhe se si tani ndihmon te tjeret , te arrijne qellimet e tyre ne jeten personale dhe ate profesionale.