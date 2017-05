Dita Nderkombetare e Parqeve

Zgjodhen diten Nderkombetare te Parqeve per zhvillimin e nje aktiviteti sensibilizues. Ne fokus ajo ka ndergjegjesimin e komunitetit per mirmbajtjen e parqeve kombetare dhe rritjen e hapesirave te gjelberta. Nisma bashkoi studentet e deges biologji – kimi, me organizatat mjedisore dhe ato apeluan qe ne Shkoder te tregohet nje kujdes me i veçante pasi perveç ketyre mjediseve, ne territorin e saj ajo ka edhe parkun kombetar te Thethit, pjese e kurores se alpeve. Pedagogia Anila Neziri apelon qe te mbrohen keto pasuri pasi nje pjese e tyre jane drejt degradimit.

Aktiviteti i zhvilluar tek shetitorja prane Ures se Bunes, u shoqerua me shperndarjen e fletpalosjeve dhe broshurave informative te zonave te mbrojtura.