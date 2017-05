“Mendo dhe vepro gjelber”

Nen moton “Mendo gjelber, vepro gjelber” nxenesit e shkollave 9 vjeçare te qytetit te Shkodres kane organizuar nje konkurs me materiale te riciklueshme, ku si qellim i tij ishte sensibilizimi dhe edukimi i femijeve per te mbajtur paster mjedisin ku jetojme. Gazetat, gotat plastike, tapat e shisheve, kartoni apo druri ishin disa nga materialet e riciklueshme qe nxenesit kishin perzgjedhur per te realizuar punimet e tyre.

Projekte te tilla tregojne sesi nga gjera e vogla dhe te parendesishme ne dukje me pak imagjinate mund te krijojme gjera te medha. Ne fund te konkursit u perzgjodhen shkollat fituese, ku do te kene mundesi te zhvillojne nje ekskursion 3 ditor neper zonat turistike afer qytetit te Shkodres.