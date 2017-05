Gati lista përfundimtare e zgjedhësve

Lista përfundimtare e zgjedhësve për votimet e 25 qershorit ne qytetin e Shkodrës është mbyllur zyrtarisht nga zyra e gjendjes civile e këtij qyteti. Janë 92.220 qytetare nga mosha 18 vjeç e lart te ftuar për te iu drejtuar qendrave te votimit. Listat e mëparshme nuk janë me ne fuqi, pasi marrëveshja Rama – Basha mes tjerash shtyu edhe datën e zgjedhjeve nga 18 qershor ne 25 qershor. Kjo diktoi rishikimin e listave te zgjedhësve për te përfshire edhe ata qe ne ketë date mbushin moshën 18 vjeç. Te premten rishikimi dhe plotësimi i listave përfundoi, dhe tashme rezulton qe ne qytetin e Shkodrës te jene 92.220 qytetare me te drejte vote. Ata do te votojnë ne 136 qendra votimi. Qendra e votimit me numrin me te madh te zgjedhësve është ajo me numër 0323 lagjia “3 Heronjtë”, e cila ka 992 votues, ndërsa me numrin me te vogël është qendra e votimit 0235 Zogaj me 271 votues. Për ngritjen e qendrave te votimit, janë zgjedhur shkollat dhe mjediset e tjera publike, kështu nuk ka asnjë objekt privat qe te jete caktuar për qendër votimi. Listat përfundimtare te zgjedhësve dhe vendndodhja e qendrave te votimit, tani pritet te publikohen ne mjedise te ndryshme te qytetit, me qellim qe qytetaret te kenë mundësi te verifikojnë emrat e tyre. Gjithashtu edhe detyre ligjore e Bashkisë Shkodër qe secilit zgjedhës ti dërgoje ne banese njoftimin me numrin përkatës dhe atë te qendrës ku duhet te votoje me 25 Qershor.